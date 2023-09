A Sennevières la fermentation et le vivant ont leur grand rendez-vous dimanche !

"Fermenterre " une fête de la fermentation et du vivant...voilà qui est intrigant ! Cette journée organisée par le Tiers Lieu Nourricier Sud Touraine, vous emmènera à la découverte de l'art de la fermentation, une pratique millénaire qui a traversé les âges et les cultures, de l'Orient à l'Occident.

Au programme, le festival proposera un marché de "Fermentateurs" ainsi qu'un marché d'artisans et créateurs de 10h à 18h. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir une sélection de produits fermentés d'exception proposés par des producteurs passionnés. Des bières artisanales, du pain au levain, des fromages affinés, des vins naturels, des légumes fermentés, du Miso, du Garum de Loire, du cacao et bien produits issus d'artisans et créateurs de la région seront disponibles.

Au programme également une série d'ateliers et de démonstrations animés par des experts en fermentation. De 10h30 à 16h30, les participants pourront assister à des démonstrations sur le Kombucha, le Miso, les légumes fermentés, le Garum de Loire, le pain au levain, et le Tempeh.

De plus, Clément Dumont, Chef de Arbore et Sens (restaurant étoilé de Loches), réalisera une démonstration culinaire à 11h30 et une table ronde intitulée "Comment manger mes pots lacto-fermenté ?" aura lieu à 14h30, sans oublier les activités (poney entre autre) pour les enfants et la musique!

" Fermenterre " la fête de la fermentation et du vivant, ce dimanche 24 septembre à Sennevières à partir de 10h00.