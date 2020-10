A Toulouse, l'ancien UGC devient un lieu d'horreur

L'idée sortie idéale pour ados et étudiants pendant Halloween

Chaque année depuis la nuit des temps, le monde des enfers ouvre un passage pour un cour laps de temps. Et à partir du mardi 13 octobre, Le passage s’est ouvert au cœur de l’UGC désaffecté de Toulouse. Seuls les plus valeureux répondront à l’appel pour libérer les âmes des morts dans un parcours horrifique composé d'énigmes et de quelques mécanismes d'escape game. Ça dure entre 1 heure et 1 heure et demi dans l'ensemble du cinéma. Pas plus de 10 personnes. Tarifs : 29,90€ de 14h à 19 et 34,90€ dès 19h. C'est interdit aux moins de 16 ans.

+ d'infos sur Le Cinéma de Dante ici