A vos baskets pour le semi-marathon de la côte des Vikings et la course de l'huître de Saint-Vaast-La-Hougue !

SEMI-MARATHON (21,1 km)

ⓘ Publicité

Description : Circuit en ligne en suivant le bord de mer.

Départ : Gatteville-phare, au pied du phare à 16h30

Arrivée : St Vaast la Hougue, front de mer.

Le bulletin d’inscription peut être téléchargé en cliquant ICI

COURSE DE L'HUÎTRE (7 km)

Départ : Réville, devant la mairie à 16h30

Arrivée : St Vaast la Hougue, front de mer.

Ces deux circuits vous sont proposés et organisés par l'AS Tourlaville Athlétisme avec la participation des communes de Gatteville, Barfleur, Montfarville, Réville, St Vaast et le soutien de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin et du département de la Manche.

N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de l'événement ou sur le s ite web de l'Association Sportive Tourlaville Athlétisme