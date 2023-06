A vos marques : France Bleu Cotentin, partenaire de la Barjo et du raid de l'Archange 2023 !

Pour des courses aux surprises toujours plus folles.

Le 17 juin 2023 : la BARJO

En 2010 est née dans les têtes de Franck RENOUX et Alain LECLERC, 2 doux dingues, l’idée de proposer aux coureurs normands (et aussi un peu aux bretons) une épreuve de trail. Et pour une première, ils choisissent un format hors normes pour la région et à l’époque. Il fallait bien un nom à cette épreuve. Ils trouvent donc « LA BARJO » qui sont les premières syllabes des communes de départ et d’arrivée de la 63km. BARneville et JObourg.

ⓘ Publicité

L’édition 2018, c’est 2201 traileuses et traileurs qui ont pris part aux différentes épreuves, c’est 3500 spectateurs, c’est 200 bénévoles dont 45 pompiers de l’union départementale des sapeurs pompiers de la Manche présents depuis la première édition.

5 distances le long des sentiers escarpés et spectaculaires du littoral du Cotentin.

Le 18 juin 2023 : la BARJO « Ultra-Trail »

Cette épreuve de 100 km se déroule en une seule étape.

L’épreuve partira de Beaumont Hague le dimanche 18 juin 2023 à 3h30 et se terminera à Beaumont-Hague.

Elle empruntera les chemins de randonnée, bornés les chemins balisés par l’organisation.

Le Trail le Brin de folie

Epreuve d’une distance de 26 km, en moins de 4h30 toutes pauses comprises. Le trail partira de Beaumont Hague le samedi 17 Juin 2023 à 19h00 pour rejoindre Beaumont-Hague.

La petite BARJO « Course Nature »

Epreuve d'une distance de 15 km. La Petite BARJO partira de Beaumont-Hague le dimanche 18 juin 2023 à 15h00 pour rejoindre Beaumont-Hague.

Et pour les plus téméraires : Le Raid de l'Archange

Le RdA est une épreuve de pleine nature de 300 kms environ empruntant les chemins et routes du Cotentin, avec dénivelé. Le départ est fixé au 15 juin 2023 à 18h00 à La Hague.

L’épreuve se déroule en quatre étapes à allure libre dans un temps limité. Le RdA se décline en 2 versions de courses :

une course individuelle, sur la totalité de l’épreuve

une course par équipe, avec 3 concurrents maximum. Une étape par coéquipier et la dernière étape en équipe constituée (les coureurs font l’étape et l’arrivée ensemble)

LA BARJO & LE RAID DE L'ARCHANGE - 10ÈME ÉDITION - 13/14/15/16 JUIN 2019

Vous voulez en savoir encore plus ? Rendez-vous sur le site internet ici

Alors, prêt.e à relever le défi ?