Et si on profitait du confinement pour s'initier à l'Art, vocation du Centre Pompidou-Metz qui fête ses dix ans !

Et si on prenait des nouvelles : Du centre Pompidou-Metz.

Malgré la fermeture des expositions, le travail se poursuit dans le désir de garder une fenêtre ouverte sur le monde de l'art au Centre Pompidou-Metz.

Vous êtes invités à découvrir régulièrement des œuvres choisies pour vous par des artistes, sur le thème du confinement entre autres. Ils partagent leurs activités dans leurs ateliers du moment, leurs réflexions et leurs mots à travers des poèmes photographiés et des images décrites. Certains ont dessiné, photographié, ou dévoilé une sculpture, d'autres ont révélé leurs lectures comme cette page d'un ouvrage consacré à une maison où il n’y a plus de différence entre intérieur et extérieur. D'autres encore se filment et ouvrent leurs portes, ainsi les internautes peuvent découvrir des créations vidéos spécialement conçues pour la période. L’intégralité de leurs témoignages est disponible sur le site www.centrepompidoumetz.fr ou sur les réseaux sociaux. Suivez l'actualité du Centre sur : Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, et en suivant les hashtags #centrepompidoumetz #jourapresjour

Enfin sachez que le ministère de la Culture a lancé #CultureChezNous, un site regroupant des ressources culturelles accessibles depuis chez soi pendant le confinement!

• #jourapresjour en musique sur Deezer® et Spotify®

Chaque semaine, pendant 8 semaines, le projet de playlist « Top100 » de l’artiste Davide Bertocchi est diffusé simultanément sur les comptes Deezer® et Spotify® du Centre Pompidou-Metz, rassemblant les morceaux de musique préférés des personnalités du monde de l’art international : critiques d’art, artistes, commissaires, galeristes, collectionneurs… Ce projet initié par l’artiste depuis 2003, compte 7 compilations « Top 100 » qui impliquent plus de 700 personnalités du monde de l’art. L’équipe du Centre Pompidou-Metz est invitée à participer au huitième « Top 100 » dont la sortie est prévue en juin prochain, conçu en collaboration avec l’artiste Ettore Favini, et produit par Dena Foundation For Contemporary Art - Paris, Brussels.

• #DoItYourself sur Facebook et Twitter

Chaque mercredi, les artistes des Ateliers Jeune Public (5-12 ans) et de La Capsule proposent des ateliers en ligne sur le mode du do it yourself. Claude Courtecuisse, Sarah Poulain, et Karine Maincent y ont déjà contribué. Les internautes sont incités à interagir en partageant leurs créations sur la page Facebook ou sur le compte Twitter du Centre Pompidou-Metz.

#abc de 1910 à nos jours sur Facebook

A…comme Abstraction, B… comme Bauhaus, C comme Concept… prenant la forme d’un abécédaire poétique, une notion mettant en avant un mouvement, des artistes ou des œuvres clés de la modernité et de l’art contemporain, est publié deux fois par semaine.

#weareteam

L’équipe du Centre Pompidou-Metz, éloignée de son lieu de travail et d’échange avec le public, continue à partager en ligne son choix d’œuvres dans l’histoire de l’art ou relaye des contenus qui nourrissent la réflexion sur l’art à travers des vidéos et des liens.