Admirons le ciel de Côte d'Or avec la Société Astronomique de Bourgogne !

La Société Astronomique de Bourgogne (SAB) est une association fondée en 1975 qui compte plus de 200 adhérents et dont les activités sont entièrement vouées à la passion de l'astronomie. France Bleu Bourgogne visite les lieux !

La Société Astronomique de Bourgogne - la SAB - réunit tous les amateurs d'astronomie et fait connaître cette science au plus grand nombre. Ses actions vers le public touchent en moyenne 10 000 personnes par an au travers de conférences, de séances d'observation, d'animations pédagogiques à destination de tous les publics et de grands événements célestes !

Présentation de la Société Astronomique de Bourgogne

Dominique Dhoosche, Adhérent et Eric Chariot, Directeur de Développement à la SAB © Radio France - Caroline PAUL

Samedi prochain, on passe la nuit dans les étoiles !

Sous la coupole, le télescope de la Société Astronomique de Bourgogne © Radio France - Caroline PAUL

La SAB, c'est aussi une école !

Stages et formations accessibles à tous à la SAB !

Envie de voir plus loin ? © Radio France - Caroline PAUL

Il se passe toujours quelque chose à la Société Astronomique de Bourgogne !

La SAB, c'est aussi Savoir, Admirer et Butiner ! © Radio France - Caroline PAUL

La Société Astronomique de Bourgogne : 79 Bd des Bourroches à Dijon - 03 80 36 44 13

Observatoire des Hautes Plates : D108G Corcelles les Monts à proximité du Parc de la Combe à la Serpent