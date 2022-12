All the way to Broadway à Drap (c'est gratuit !)

All the way to Broadway va être joué pour la première fois en public à Drap

La Ville de Drap a mis a disposition des artistes qui jouent dans All the way to Broadway des lieux de répétition. En contrepartie, toute l'équipe offre une représentation gratuite (mais sur réservation).

Et si les rêves devenaient réalité !

All the way to Broadway raconte l’histoire de Lily, de Shiruvin et de leur bande d’ami(e)s bien décidés à tenter leur chance dans le temple mondial du music-hall : Broadway ! C'est donc un hommage à ce lieu mythique de la comédie musicale et du music-hall au travers de ses airs célèbres qui est joué, dansé et chanté.

Les plus belles comédies musicales Américaines

Broadway c'est la musique, Broadway c'est le théâtre, Broadway c'est la danse, Broadway c'est le show (cacao) et du coup, cette création 100 % Niçoise visite par le biais de la danse, du chant et de l'acting les plus belles comédies musicales Américaines : Chicago, Grease, Footloose, The Greatest Show Man, Moulin-Rouge....

Des talents multi-artistiques locaux

A partir d'une (West Side) story d'amitié, de vie, de passions, c'est l'occasion de montrer les talents multi-artistiques locaux. Danse, chant, comédie : la fameuse completude Américaine va être exercée pour notre plus grand plaisir et en quelque sorte en avant-première puisque le spectacle doit tourner l'an prochain sur les scènes Azuréennes.

Plus d'infos et pour réserver : 07 78 42 30 67