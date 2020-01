"Alleluia ! Heit ìsch Oschtere" mìt'm Fresche Theàter von Sierchel Lambach

Dans Rhin ùn Nüss, direction Siersthal, à quelques kilomètres de Bitche, pour du théâtre en platt, et même avec une troupe de jeunes !

Siersthal, France

Lever de rideau par la troupe des jeunes "De Gèje Lischt". Cette pièce plonge le spectateur dans l'ambiance des élections municipales dans un petit village du Pays de Bitche.

Pièce principale

"Alleluia heit isch Oschtere", un chef d'oeuvre de Raymond Weissenburger. Cette comédie met en scène un juge peu soucieux du droit et de la morale. Pensant avoir commis un meurtre, il voit des témoins gênants partout et se met en tête de les éliminer les uns après les autres. Parallèlement à cette intrigue se noue une drôle d'histoire d'amour entre Julie, la fille du magistrat, et un jeune diplomate en plein apprentissage des techniques de séduction. Éclats de rire, musique, poésie, ambiance music-hall, cette pièce est un véritable spectacle !

Affiche - Fresche Theater

Infos réservation :

Le site Internet du Fresche Theater.

Leur page Facebook.

Téléphone : 0 811 262 616

Presse Loto Laurence à Petit-Réderching

Boucherie Dubois à Bitche

Restaurant Chez Charlotte à Siersthal

Adresse :

SIERSTHAL PLACE DE L'ÉGLISE

Espace Vitrac Saint Vincent

57410 SIERSTHAL

Contact :

Tél. : 08 11 26 26 16