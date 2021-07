Des idées sorties à Hunspach le Dimanche 25 Juillet, le Jeudi 29 Juillet et le Samedi 31 Juillet.

Animations d'été à HUNSPACH : Sylvie HEIBY

Dimanche 25 Juillet :

Association Village de Gîtes Animations musicales par :

- cuivres d'églises de l'Outre-Forêt de 11h à 12h

- harmonie de Surbourg de 16h à 18h

Jeudi 29 Juillet :

Fédération des Associations de Hunspach Animation musicale par Happaranka dès 19h, restauration

Samedi 31 Juillet :

Association des Parents d'Élèves Jeux en bois de 7 à 77 ans de 11h à 19h, restauration

Chalet - Place de la Mairie Ouvert en Juillet, en Août les mercredis et jeudis de 11h à 14h et de 16h à18h petite restauration et boissons