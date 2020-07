Annecy Paysages : 27 façons de (re)découvrir Annecy

Oui, Annecy paysage est de retour mais il s’en est fallu de peu. "Dans la période d’isolement que nous avons tous traversée, nous avons pensé nous arrêter, reporter, remettre à plus tard le festival tant la situation paraissait compliquée et incertaine", reconnait Salvador Garcia. Mais l’envie de changer d’air l’a finalement emporté. "Cette édition sera unique et épique parce que profondément nécessaire pour cet été 2020", poursuit le patron de la Scène nationale de Bonlieu et grand manitou de ce festival à ciel ouvert.

Même si Annecy Paysages est amputé d’une petite dizaine d’œuvres, le concept reste le même. Une invitation à la ballade, à la découverte et à la reflexion. "C’est une autre forme de rapport à la culture et à l’art dans l’espace urbain, une forme qui demande à prendre son temps, précise Salvador Garcia. Annecy Paysages c’est aussi une série d’interrogations en forme d’essais sensibles sur la place de la nature et de l’art dans le développement urbain."

Pour cette 3e édition, 27 œuvres ont investi la ville. Parmi elles, treize nouveautés sont à découvrir, cinq reviennent (Ndlr : comme le "Breathing lotus flower" de l’artiste coréen Choi Jeong Hwa devant l’hôtel de ville) et neuf sont visibles toute l’année.

"Breathing Lotus Flower" du Coréen Choi Jeong Hwa a retrouvé sa place devant l'hôtel de ville d'Annecy. © Radio France - Richard Vivion

▶️▶️▶️ Tout le programme d'Annecy Paysage en CLIQUANT ICI.

Annecy Paysages propose 27 œuvres à découvrir. Ici, le "Wicker Pavilion" de Didzis Jaunzems (Lettonie) dans les jardins de l'Europe. © Radio France - Richard Vivion

Nouveautés 2020

Babel 50 Annecy (Jean-François Rauzier / France)

L’Origine (Will Beckers / Pays-Bas)

Les Trois-mâts (Bob Berschueren / Belgique)

"Les Trois-mâts" du Belge Bob Berschueren flottent sur le Thiou devant le Palais de l'Ile. © Radio France - Richard Vivion

Sans détours (Daniel Van De Velde / France)

Absence (Adjie / France)

Paysage d’orientations (Quentin Scandela / France)

Plante un banc (Caloni Mouginot / France)

Wave of Rainbow (Anaisa Franco / Brésil)

FADING #5 (Sophie Laly / France)

Wicker Pavilion (Didzis Jaunzems / Lettonie)

La Serre (Orane Sigal / France)

Brèches mécaniques (Luce Moreau / France)

D’un monde à l’autre (Gilles Bruni / France)

À (re)découvrir

Breathing Lotus Flower (Choi Jeong Hwa / Corée du Sud)

Out/Elodie (Elsa Tomkowiak / France)

Bal-ysage (Les Nouveaux voisins / France)

Walden Raft (Elise Morin et Florent Albinet / France)

Jardin expérimental des Marquisats (ESAAA et Emmanuel Louisgrand / France)

Visibles à l'année