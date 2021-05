Anny Duperey est l'invitée d'honneur de Clic Clac à Montignac

Connaissez vous les oeuvres photographique d'Anny Duperey ? Dans le cadre des 10èmes Rencontres photographiques CLIC CLAC à Montignac, elle en sera l'invitée d'honneur, exposée pour son travail "les photos d'Anny" et présente ce samedi 8 mai, pour présenter ses œuvres et dédicacer ses livres.

Anny Duperey et la photo, c'est une longue histoire. Son père et sa mère étaient photographes. Ses parents sont morts quand elle avait 8 ans, et c'est elle qui les a découverts. De 0 à 8 ans, elle n'a plus aucun souvenir.

Elle a écrit « Le voile noir » pour en parler. Lors d’un déménagement, 30 ou 40 ans après la mort de ses parents, elle a ouvert des cartons renfermant les affaires de ses parents qu’elle n’avait jamais ouvert. Elle a découvert énormément de photos de son père et a constaté qu’elle avait le même travail photographique que lui. Elle a sorti le livre « Les photos d’Anny », qui s'est transformé ensuite en exposition.

Isabelle Adjani photographiée par Anny Duperey - Anny Duperey

A découvrir, donc, à Montignac pour les rencontres photographiques Clic Clac, en extérieur, jusqu'au 24 mai.

Rendez-vous à Montignac pour Clic Clac ! - Clic Clac