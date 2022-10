Antibes : ce festival d'humour qui fait un effet boeuf

On s'en fiche que l'automne arrive! A Antibes et dans la CASA, il y a le Bœuf Théâtre ! Un festival d'humour, sûrement le plus ancien de France (45 ans). Il se déroule jusqu'au 29 octobre. Mercredi soir, c'est l'humoriste Damien Laquet qui joue aux Espaces du Fort Carré. Vous allez a-do-rer.

Le Bœuf Théâtre : déjà 45 ans !

Tout le mois d'octobre, à Antibes et dans la Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis le Bœuf Théâtre c'est pour nous faire rire et vivre d'excellents moments de convivialité. Plus de dix propositions s'étalent durant le mois d'octobre.Dans un premier temps sur Antibes, après à Roquefort les Pins, Conségudes, Coursegoules ou encore au Rouret, Valbonne et Châteauneuf de Grasse.

Damien Laquet : un seul en scène pas tout seul

Aux Espaces du Fort Carré d'Antibes, mercredi 5 octobre à 20h30, venez découvrir qui fait la voix des Lapins crétins. L'humoriste Damien Laquet se produit avec quatre musiciens. Un seul en scène, accompagné.

Damien Laquet propose ce soir à Antibes un one man show... avec un orchestre en live DanSing.

Un comédien, quatre musiciens

Enthousiasmant. Une performance scénique avec de vrais musiciens, de vraies chansons et... de vrais fous rires.

Un barman amoureux

Lui, il est Sam le barman du dancing. Ce soir il attend Serena la chanteuse. C'est son étoile, son soleil, sa raison de vivre. Et ce soir, débute leur longue et merveilleuse histoire d'amour. Le hic? Elle n'est pas au courant!