Antibes : cet anniversaire fêté depuis trois jours

Depuis jeudi, le théâtre le Tribunal à Antibes est à la fête et célèbre ses 10 années d'existence et un nombre impressionnant de levés de rideaux.

Sur la saison septembre-juin, le Tribunal joue la tirade, le quiproquo, le boulevard, l'intrigue trois fois par semaine (le jeudi vendredi et samedi soir). Sans compter les spectacles jeune public, surtout pendant les vacances. Plus de 70 spectateurs peuvent y être accueillis à chaque fois. Ça fait du monde quand même... Et des trois coups frappés depuis dix ans.

Pour fêter cet anniversaire, toute l'équipe offrait une représentation et projeté, notamment, un court-métrage où elle se mettait en scène. Il y avait aussi des solos des comédiens présents depuis la première heure. Comme Bernard Azimuth qui fut le premier à se mettre en scène au Tribunal.

Les dix ans du Tribunal fêtés trois soirs de suite par l'équipe - Théâtre le Tribunal

Qui c'est le Tribunal?

"Il y a la cheffe, directrice artistique. C'est _Fabienne Candela_. Quatre personnes travaillent au quotidien avec elle : Adriana à la régie, Lisa à la comptabilité, Valérie qui donne des cours et gère l'infographie", énumère Fabien Buzenet, lui même en charge de la communication et metteur en scène. Il salue aussi le travail de 5-6 profs de plus qui interviennent régulièrement. Au jour des dix ans, ils ont dix à bosser au Tribunal.

Pourquoi Le Tribunal?

Si vous utilisez un GPS pour vous rendre au théâtre, tapez bien "théâtre Le Tribunal" à Antibes car cela pourrait vous amener à l'institution judiciaire. Tribunal, un drôle de nom. On a l'explication.

Séduire les plus jeunes

Chaque année, l'équipe poursuit un objectif. Cette année, séduire les ados. Victimes de la Covid et du fort développement du spectacle en ligne. Philippe Lecas, intervenant régulier au Tribunal d'Antibes et Fabien Buzenet ont donné des clés pour donner envie aux plus jeunes de s'intéresser au théâtre dans la réalité, pas virtuelle.