Art'è Gustu à Bonifacio

Grâce à l’appui de la Municipalité de Bonifacio et du Maire Jean-Charles Orsucci, ART’È GUSTU s’installe dans la cité des falaises.

Les visiteurs seront invités à déambuler entre les parfums et les saveurs qui s’immisceront le temps d’un week-end dans les ruelles de la citadelle millénaire. Ils y rencontreront une centaine de producteurs, d’artisans et de grands chefs comme Stéphanie Le Quellec, le pâtissier Yann Couvreur et bien sûr Pierre Hermé, notre éternel parrain de cœur.

Autant de personnalités qui laisseront libre cours à leur créativité et à leur talent autour des « Poissons et Citrons de Corse », une thématique qui fait écho à la richesse du territoire dont les eaux regorgent de poissons.

Quant aux terres de cette pointe méridionale de l’Île de Beauté, elles voient de plus en plus s’épanouir les cultures d’agrumes, de vignes et d’oliviers.

Un terroir généreux, des artisans passionnés, des producteurs engagés : c’est la philosophie d’ART’È GUSTU, plus que jamais tournée vers le respect et la protection de notre terre et de notre mer nourricières.

Rendez-vous les 30 avril et 1er mai 2022 à Bonifacio, pour célébrer l’excellence, l’authenticité et la modernité des saveurs corses.