Art et vin au Musée Unterlinden

Jusqu’au 17 octobre, venez tous redécouvrir la route des vins pour la 2ème édition du Fascinant Week-end. Du nord au sud, la Route des Vins d’Alsace sera rythmée par plus de 100 manifestations qui raviront aussi bien les petits et les grands, les sportifs, les épicuriens ou les amateurs de culture.

Mélanger l’art, la vigne, et le vin, tout ça c’est possible (tant qu’on ne mélange pas les vins entre eux) au Musée Unterlinden de Colmar. Colmar, capitale des vins d’Alsace, sur la route des vins d’Alsace, mais uniquement grâce à un détour, oui bon, parfois… Allez hop, faisons de l’oenoculturel. Le Musée Unterlinden (sous les tilleuls, en français, l’on entend ici la valse Unter den Linden de Johann Strauss) // ce musée abrite le célèbre et merveilleux Retable d'Issenheim mais pas que ! Savez-vous que vous pourrez également y découvrir l'exceptionnel mariage culturel entre l'Art, le Vin et la Vigne en Alsace ?

Le Musée Unterlinden vous propose un fabuleux parcours oenoculturel dans le cadre des Fascinants Week-ends, à travers les collections du Musée. Laissez-vous surprendre par une dégustation de vins proposée par le Domaine Marzolf après une visite guidée ce dimanche 17 octobre à 10h et à 14h30. Pour compléter cette magnifique journée, le Restaurant du Musée (Café-restaurant-Schongauer) vous propose un délicieux repas. Menu : Panna cotta foie gras, salade de légumes d'Automne aux noisettes Ballotine de volaille fermière, jus à la sauge et polenta Mousse chocolat blanc, confit de poires à la fève de Tonka.

Entrée du Musée 13€/pers + la dégustation 4.50€/pers Possibilité de formule visite + dégustation + repas : 47€/personne, bon là c’est vraiment la totale pour vous faire gâter. Toutes les infos sur routedesvins point alsace.

