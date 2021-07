24 et 25 juillet à Ghisonaccia - Biennale 6e édition

Ce rendez-vous culturel est un des moments forts de La Plaine Orientale. Ghisonaccia étoffe la programmation d’Artissima sur deux jours pour mettre à l’honneur la créativité insulaire et offrir à tous la culture en accès libre. Pas moins d’une cinquantaine de créateurs composent un parcours d’œuvres plastiques, une galerie d’art à ciel ouvert propre à satisfaire notre curiosité. La musique, omniprésente sur le parcours et en clôture de manifestation, fait la part belle aux talents corses émergents. Des Rencontres littéraires complètent cet évènement et des ateliers s’ouvrent aux artistes en herbe de 7 à 77 ans.

Parmi les invités :

Francis Vincensini, association La Marie-Do. Musique : Mandeo, Duo Cumparte, Elixir Musique, Denys and The Roses, Nini Set, Cuscenza, Fanou Torracinta… Rencontre Littéraires : Pia Strega, JeanPierre Castellani, Dominique Pietri, Letizia Cosimi, Marie-Thé Mentasti… Plasticiens : Robert Forns, Antò Tomasini, Françoise Collet, Sandrine Mondary, Patrice Bonnel, Yannick Doublet…

LE PROGRAMME :

Samedi 24 juillet - de 17h à minuit Stretta di A Cisterna 20240 Ghisonaccia

- Parcours artistique en musique d’œuvres de peintres, sculpteurs, photographes, street-artistes…

- Rencontres littéraires d’auteurs insulaires autour du thème " La Femme " (2 rencontresdédicaces, lecture, conférence)

- Ateliers Découverte des Arts

Dimanche 25 juillet - 20H Place de l’Hôtel de Ville 20240 Ghisonaccia

- Concert : Cuscenza traditionnel et création - Fanou Torracinta Jazz manouche.

Retrouvez toutes les infos sur : https://www.artissima-ghisonaccia.corsica/