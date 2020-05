Ateliers, stages et bien plus encore à l'Atelier Ohr !

De nombreux ateliers et stages, dans le respect des mesures sanitaires, vous sont proposé à l'Atelier Ohr à la Coquille : terre, expression picturale, art thérapie ou encore chant intuitif. De quoi déconfiner votre créativité !

L'atelier terre se déroule les lundis, de 10h à 12h ainsi que les mercredis, de 17h à 19h. Vous pourrez y faire de la poterie, du modelage, de l'émaillage et autres techniques autour de la terre.

L'atelier d'expression picturale, où chacun peint à son rythme et à son gré est ouvert le mardi de 17h à 19h. C'est un atelier qui vous permet de vous exprimer et retrouver peut-être une créativité perdue ou enfouie. Cet atelier se déroule aussi sous forme de stage, les 23 et 24 mai.

L'atelier Ohr accueillera aussi un voyage sonore proposé par Bodsha, entre chants intuitifs, bols en cristal et gongs, le vendredi 12 juin à 20h. Ce sera suivi d'un stage les 13 et 14 juin pour découvrir le chant intuitif.

Infos et réservations ateliers terre et expression picturale : 06 50 70 71 05 / myra@art-therapeute.net

Infos et réservation chant intuitif et autres ateliers musicaux : 06 13 60 72 62 / contact@bodsha.com