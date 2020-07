Au boulot... Le musée de la mine de Ronchamp (70) #BIENENFC

Ecoutez > Pol LAURENT tout savoir sur le Musée de la mine en moins de 2 minutes

Le Musée de la Mine de Ronchamp est conçu comme un écomusée, comme « un miroir où toute la population minière s’y regarde pour s’y reconnaître et chercher le sens de son travail et de sa vie. Un miroir où une population peut lire facilement ses origines et son avenir dans la continuité des générations. Un miroir qui permet au mineur de se faire mieux comprendre dans le respect de son travail et de son intimité. C’est un musée du temps avec ses collections et ses archives. C’est un musée du temps […] C’est un musée de l’espace […] »

Discours d’inauguration du Musée de la Mine prononcé par Marcel Maulini, le 26 septembre 1976.

A chacun sa visite !

La visite du musée s’effectue sur deux niveaux :

La salle du rez-de-chaussée abrite une très grande collection d’outils et d’objets, évoque le travail du mineur, expose des photographies originales et des dons de mineurs.

Le musée de la mine propose toute l’année des visites guidées sur rendez-vous, à partir de 10 personnes.

Il propose également toute l’année l’animation « Traces de mine » pour les écoliers et les collégiens curieux de découvrir le patrimoine minier de Ronchamp.

Horaires d'ouverture

A compter du 9 juin 2020 les horaires d’ouverture sont aménagés pour une durée indéterminée :

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 13h30 à 17h30

Une communication sera faite dès la reprise des horaires d’ouverture habituels.

Ouvert :

Du 1er novembre au 31 mars :

Du mardi au samedi

De 13h30 à 17h30

Du 1er avril au 31 octobre :

Du mardi au vendredi

De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Samedi et dimanche :

De 13h30 à 17h30

Fermé :Les 1er et 8 mai, 15 août, 1er et 11 novembre, 25 décembre, 1er janvier

Fermeture vacances de Noël

Visites guidées : Les visites guidées sont actuellement suspendues

Sur rendez-vous, à partir de 10 personnes.

Tarifs :

Jusqu’à 10 ans : gratuit

De 10 à 16 ans : 1,50 €

Adultes : 3,50 €

Groupes et étudiants : 2,00 €

L’entrée du musée est gratuite pour les habitants de Ronchamp

Visite guidée : sans supplément

Le Musée de la Mine est partenaire de la carte avantage jeunes 2020/21. Une entrée offerte sur la présentation de la carte et du coupon détachable

E-mail : contact@mineronchamp.fr

Site : https://www.mineronchamp.fr/

