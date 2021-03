Au calme dans le village de Néronde

Terre natale du confesseur de grands rois de France, cité dans un poème de Louis Aragon, le village de Néronde cache aussi des trésors de dynamisme et d'Histoire.

Village médiéval fortifié avec de belles ruelles étroites qui témoignent de traces d'un riche passé historique avec sa chapelle classée, Néronde possède un vrai charme pour les balades ludiques mais aussi pour quelques flâneries avec son aire pour pique-niquer au bord de l'étang et un accueil camping-car avec magnifique vue sur la plaine du Forez et les Montagnes du Soir.

Le Chemin du Tacot, témoin du passage de l'ancien chemin de fer - Yoann Kerpedron

Patrie du Père Pierre Coton, prestigieux confesseur et oncle d'un autre religieux natif de la région, le Père-Lachaise, Néronde est aussi source de vie à travers des événements et des initiatives associatives.

Des travaux d'aiguilles solidaires

Les tissus et bonnes volontés ne manquent pas à l'association De Fil en Canette © Getty -

Partant de tissus recyclés et de récupération, l'association De fil en Canette propose aux couturières et couturiers amateurs de mettre la main à la bobine pour confectionner des articles pour enfants, de décoration et de mode pour en récupérer les bénéfices au profit d'oeuvres caritatives.

Depuis leur création, ce sont déjà trois familles qui ont été aidées financièrement par le fruit des ventes de l'association.

Un Norvégien à la double casquette

Installé en France depuis de longues années, Henning Hoel se plaît énormément dans le village de Néronde au point d'en devenir le président de l'association Les Amis de Néronde qui permet l'organisation de nombreux événements comme des concerts mais aussi de mettre en valeur le patrimoine de ce lieu qui s'est vu remettre un nouveau blason créé par les bénévoles.

Chaque symbole rappelle le riche passé de Néronde - Yoann Kerpedron

Ajouté à cette casquette, celle de la structure d'aide à la personne La Casquette de Henning qui permet d'aider les habitants de Néronde et des alentours sur différents travaux tels que entretiens des maisons et jardins, réparations diverses qui peuvent être réglés en chèque emploi-service permettant également de conserver un lien social.

Un point relais et sourire

Jouxtant les murs de la mairie de Néronde et profitant des locaux vides de La Poste, Caty ouvre les portes de son magasin d'alimentation générale à la population avec également une partie traiteur, boucherie et produits frais, tous provenant de circuits courts.

Des produits frais et locaux au Panier de Caty - Yoann Kerpedron

Parmi les 457 habitants que compte le village, c'est une source de réconfort notamment pour les personnes qui se déplacent peu, une aide supplémentaire pour la livraison de denrées de première nécessité ainsi qu'un point relais idéal pour les fringales de quelques randonneurs.

Une ferme biologique et familiale

Parmi les bons produits du terroir, La Ferme de Chamaron qui domine à travers son exploitation de chèvres, poules et vaches la commune de Néronde.

La mascotte de l'exploitation : la seule brebis de la ferme de Chamaron - Yoann Kerpedron

De cette exploitation tenue par Nora et Ludovic, aujourd'hui rejoints par leur fils, sortent yaourts, fromages et oeufs disponibles en vente directe ou encore tous les lundis soir Place de la Liberté au coeur du village.

Découvrez sur la page Facebook de La Ferme de Chamaron les vidéos des naissances des chevreaux, à voir également sur place lors de visite ouverte au public.