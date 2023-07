Cultival et le musée de l’Armée - Invalides inaugurent une nouvelle expérience multimédia immersive au cœur du Dôme des Invalides, qui abrite le tombeau de Napoléon Ier depuis 1861. Grâce à la magie de la lumière, de la musique orchestrale et du vidéo mapping, elle révèle la splendeur architecturale du lieu, dans ses éléments les plus grandioses comme dans ses motifs les plus délicats.

En soirée, après le coucher du soleil et durant 50 minutes, les visiteurs partagent une expérience collective intemporelle sous la coupole peinte du Dôme, haute de 60 mètres, où dialoguent l’architecture classique et la création numérique dans une succession de tableaux envoûtants et sonores.

AURA Invalides, l'expérience immersive au cœur du Dôme des Invalides

Les équipes artistiques ont conçu une œuvre visuelle et sonore inspirée de la symbolique et du génie du lieu, pour révéler toute la splendeur du geste créatif de Jules Hardouin-Mansart, son architecte.

Au rythme de la déambulation, construite en trois temps (la construction, les mémoires et l’élévation), les visiteurs entrent en résonance avec le monument pour une parenthèse hors du temps.

Un défi artistique, technique et architectural

L’envergure inédite du monument a constitué un défi sans précédent pour les créateurs du studio multimédia Moment Factory , partenaire de Cultival . Pendant plus d’un an, des équipes pluridisciplinaires, spécialistes de la vidéo et de la projection, de l’éclairage, du design sonore et des effets spéciaux, ont œuvré à la conception artistique, technique et architecturale du projet, visant à magnifier l’imposante architecture du Dôme à 360° et dans ses moindres détails. Elles ont travaillé en lien étroit avec les équipes scientifiques du musée de l’Armée.

“Aura Invalides” est le fruit de ce long travail de création mené par des équipes passionnées et spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine et des arts numériques.