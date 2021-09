Autos rétros et dictée à la Maison Rurale de l'Outre-Forêt

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter les options du site fluo.eu ! Copier

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt est un ancien corps de ferme, aujourd’hui centre d’interprétation du patrimoine : un lieu vivant de découvertes du patrimoine alsacien et de ses arts et traditions populaires.

Il y en aura pour tous les goûts à Kützehüüse, c’est la rentrée à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt de Kutzenhausen. Retournez vous aussi sur les bancs de l’école, oui, pour s’amuser, et testez votre orthographe grâce aux deux niveaux de dictée proposés par les Amis de la Maison Rurale. Oula.

Bon, c’est l’occasion pour petits et grands de voir si les cahiers de vacances ont servi à quelque chose. Notamment pour l’orthographe. En plus de l’orthographe, vous pourrez vous faire une petite ambiance façon avec l’exposition « Des autos dans le rétro », le tout en miniatures à l’échelle 1:18e. Voyage dans le temps à travers l’Histoire de l’automobile et 100 véhicules de marque Joustra, Solido ou Norev, ben oui, ce sont les marques des jouets et modèles réduits. Côté auto, il y aura la légendaire DS 19 du Général, alors j’ai calculé, 6m53 à l’échelle 1 / 18e, ça fait 36,2 cm, c’est déjà plus facile à garer.

Vous verrez une multitude d’autres véhicules qui ont forgé l’histoire de l’automobile des années 30 à 60. Vous pourrez aussi suivre « l’épopée d’une goutte d’huile Antar » avec les affiches et autres objets publicitaires prêtés par le Musée français du Pétrole. Je récapitule le programme de ce dimanche, de 11h à 18h : Exposition de voitures miniatures « Des autos dans le rétro ».

A 16h : Animation « dictée » : 2 niveaux, enfant et adulte. Toutes les infos sur : https://www.maison-rurale.fr/