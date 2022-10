Avant-premières, rencontres, Halloween : on aime la programmation de ce ciné ce week-end

Illustration - Des rencontres, avant-première et un programme de projections thématisés, on aime la programmation du Rialto à Nice ce week-end !

Samedi 29 octobre, 20h Trois nuits par semaine en avant-première

Le réalisateur Florent Couëlou vient présenter en avant-première son premier long métrage Trois nuits par semaine. Celui ne sort au cinéma que le 9 novembre.

Le film Trois nuits par semaine sera projeté en avant-première, le réalisateur et plusieurs acteurs du long métrage seront présents

Dans ce film, il explore l'univers drag-queen qu'il connaît intimement, lui même artiste drag-queen sous le nom de Javel Habibi.

Il est accompagné pour cette séance de Romain Eck qui joue dans le film.

Synopsis : Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag-queen de la nuit parisienne. Poussé par l'idée d'un projet photo avec elle, il s'immerge dans un univers dont il découvre tout, jusqu'à entamer une relation avec Quentin, le jeune homme derrière la drag-queen.

L'affiche du film Trois nuits par semaine, qui ne sort au cinéma que le 9 novembre

Dimanche 30 octobre, 16h Harka en avant-première

Adam Bessa, acteur du film Harka, ayant obtenu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes sera présent au Cinéma Le Rialto pour la projection du film qui ne sort que le 2 novembre.

Image du film Harka, projeté en avant-première dimanche 30 octobre au Cinéma Le Rialto

Synopsis : Ali, jeune tunisien rêvant d'une vie meilleure, mène une existence solitaire, en vendant de l'essence de contrebande au marché noir. À la mort de son père, il doit s'occuper de ses deux sœurs cadettes, livrées à elles-mêmes dans une maison dont elles seront bientôt expulsées. Face à cette soudaine responsabilité et aux injustices auxquelles il est confronté, Ali s'éveille à la colère et à la révolte. Celle d'une génération qui, plus de dix ans après la révolution, essaie toujours de se faire entendre…

Lundi 31 octobre dès 14 h, une journée Halloween

Les projections nous font plonger dans l'univers d'Halloween à partir de 14h et jusqu'à 21h ! Une programmation pour petits et grands.

L'affiche de la journée Halloween du Cinéma Le Rialto à Nice lundi 31 octobre

Pour les petits on projettera à 14h, Petit Vampire réalisé par le Niçois Joann Sfar. Un atelier maquillage à la suite de la séance est proposé suivi d'un goûter tout en couleurs et spécial Halloween.

Pour les plus grands, vers 20h c'est un cocktail maléfique qui sera servi juste avant l'avant-première du film Samhain ("Halloween" en irlandais).