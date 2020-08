Canicule : au Parc de Clères les douches et glaces rafraîchissent les animaux

Au Parc animalier de Clères, on essaie de rafraîchir les animaux au mieux. Les soigneurs sont chargés de trouver les astuces, et tout est bon à prendre... des glaces au bambou, aux tuyaux d'arrosage.

Au Parc de Clères, la chaleur est suffocante, malgré la légère brise qui agite les feuillages. Le soleil tape, au grand dam des pandas roux, des primates et autres animaux. Pour soulager ses petits pensionnaires, Anne-Gwenaëlle, soigneuse, multiplie les astuces rafraîchissantes.

Des animaux qui n'ont pas l'habitude d'avoir (trop) chaud

Ceux qui ont le plus besoin d'attention, sont les pandas roux. "Ce sont des animaux qui vivent à des températures comprises entre -20 et 20°C. Au-dessus, ça devient compliqué pour eux" explique-t-elle. Elle a décidé de congeler des morceaux de pommes et de l'eau dans des gobelets. "L'année précédente j'avais déjà essayé avec du bambou, mais sans succès ! Cela dit, même les pommes ne leur font pas d'effet, mais on insiste quand même" confie-t-elle.

Les pandas roux ne sont pas les seuls à recevoir ce type d'attentions ; les primates aussi ont droit à leurs propres glaces. "On congèle aussi leur nourriture, dans des gobelets, comme pour les pandas, mais pour eux, nous ajoutons une brindille pour qu'ils puissent tenir leur glace" poursuit Anne-Gwenaëlle. Avec les primates, c'est beaucoup plus facile. "Ils sont très patients, et comprennent que pour avoir leur nourriture ils doivent soit laisser la glace fondre, soit la manger !" sourit la soigneuse.

L'eau, le meilleur rafraîchissement

Mais ces collations ne sont pas forcément adaptées à tous, alors il faut bien trouver d'autres solutions. Pour les pandas par exemple, des brumisateurs fonctionnant 7 heures par jour ont été installés. "Les pandas se mettent toute la journée dessous, ils ne bougent plus" explique Anne-Gwenaëlle. Grâce à ces brumisateurs, la température aux alentours chute facilement à 25°C.

Pour les volatiles, on préfère la bonne vieille technique du tuyau d'arrosage. "Je laisse le tuyau ouvert et les oiseaux se mettent dessous. En général, ils étendent leurs ailes quand ça leur plait...", explique-t-elle. Anne-Gwennaëlle tient son tuyau d'arrosage au-dessus de la cage pendant environ 5 minutes. "Et quand ils ont fini, ils s'en vont. C'est le moment pour moi de couper l'eau" termine-t-elle.

Un parc optimisé

Le parc lui-même regorge d'astuces pour protéger ses pensionnaires de la chaleur. Dans le secteur des volières, certains oiseaux n'apprécient pas l'eau, ou alors en petite quantité. Des petits bâtiments ont donc été construits. "Les murs sont assez épais, et il ne fait pas plus de 20 degrés dans ces bâtiments" explique la soigneuse.

Pour faire entrer les volatiles, les soigneurs ont une technique infaillible. "A l'heure des repas, nous leur amenons leur nourriture dans les petits bâtiments, ils ont très vite compris que s'ils avaient trop chaud, les bâtiments pouvaient leur offrir un peu de fraîcheur !" termine Anne-Gwenaëlle.

En attendant qu'il fasse plus frais les soigneurs du Parc de Clères doivent constamment vérifier la santé de leurs petits protégés.

