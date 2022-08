Baby Pétanque : la pétanque en toute saison !

Plus besoin d'attendre les beaux jours pour sortir les boules de pétanque et le cochonnet. Aujourd'hui, on peut jouer quasiment où l'on veut, quand on veut. Ce sera avec des mini boules, sur des tables conçues exprès, à l'image de la Baby Pétanque créée par Ludovic Narejos.

Une petite "mouillache" aujourd'hui malgré la saison estivale ? Aucun problème. Si vous souhaitez partager un moment de convivialité entre amis autour d'une bonne partie de pétanque, vous pouvez aussi vous tourner vers sa version... mini !

La Baby Pétanque, par exemple, conçue par Ludovic Narejos, se compose d'une table en bois et d'un revêtement synthétique pour amortir des boules au format réduit.

L'avantage : on peut installer ces tables n'importe où, et donc jouer n'importe quand.

L'idée m'a fait tilt tout de suite !

Ludovic Narejos, le créateur de la Baby Pétanque

Les idées arrivent parfois à des moments inattendus. C'est en faisant ses courses que Ludovic Narejos, un entrepreneur de la région lyonnaise, découvre des mini boules de pétanque :

"Il n'existait aucune structure à l'époque pour jouer vraiment à la pétanque, ailleurs que par terre ou sur la moquette, donc je me suis lancé dans la création de tables adaptées pour jouer à ce jeu."

Après la construction d'un 1er prototype, ce projet lui a "éclaté comme une évidence" au point de se demander pourquoi ce type de table n'existait pas "depuis 20 ans".

3 modèles, 3 ambiances

Le trentenaire s'est alors mis en tête de concevoir trois tables différentes pour répondre à des usages divers. De cette réflexion, sont nées :

la Nomade en entrée de gamme;

la Premium et la Master pour les plus exigeants.

Il existe trois modèles de Baby Pétanque

Si la première est pliable et facilement transportable, les suivantes, beaucoup plus massives, sont dotées de dispositifs lumineux et de canaux de récupération des boules éliminées pour revenir vers les joueurs.

Ça vous rappelle le baby foot ou le billard ? C'est normal.

Une alternative aux jeux de bar traditionnels

Pour Ludovic Narejos, ses Baby Pétanques sont destinées au plus grand nombre, qu'importe l'âge et le sexe, tout en ciblant particulièrement les amateurs de pétanque, de loisirs et de convivialité. En résumé : ceux qui apprécient des bons moments "entre amis, en famille".

La Baby Pétanque vient compléter la gamme de jeux de bar existant aujourd'hui

Cela signifie que ses tables peuvent intéresser de nombreux lieux réunissant du public : "Les bars, les restaurants, les lieux de séminaires, les salles de pause dans les entreprises, les centres sociaux, les campings, et même les Ehpads, etc."

Le but n'est pas de rivaliser avec les jeux de bar existants, mais de proposer une nouvelle offre

Mini pétanque, mais vraies règles

Malgré sa taille, la Baby Pétanque ne se pratique pas avec des règles moins sérieuses que la pétanque traditionnelle. "Ce sont les mêmes !" confirme Ludovic Narejos qui rappelle seulement qu'il faut lâcher la boule avant que la main ne passe au-dessus de la table, et qu'elle doit "toujours rester en-dessous du coude".

Pétanque ou Baby Pétanque, les règles sont les mêmes !

Pour le reste, vous pouvez utiliser le même jargon. Que ce soit "tu tires ou tu pointes ?" ou "carreau" ou bien "fanny", les passionnés de la pétanque ne seront pas dépaysés.

Et puis surtout, la règle la plus importante, et qui ne change pas : le premier qui atteint 13 points a gagné !

