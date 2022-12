Toni Dasilva costa et Adeline Beaujoin nous ouvrent les portes de leur micro-brasserie "L'Avalée de la Kreuze" située prés d'Auzances à Forges. L'Avalée de la Kreuze est aussi un lieu d'échange et de dégustation qui propose des ateliers et des visites afin de vous plonger au cœur de la bière ...

Toni Dasilva Costa © Radio France - Nora Bédrouni