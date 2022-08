Balade en Puisaye

Le jardin de La Borde à Leugny

Le jardin de La Borde est un jardin remarquable. Il a été entièrement créé par sa propriétaire à partir de 1997.

Le jardin remarquable de La Borde à Leugny © Radio France - Catherine Marchesin

Les 7 ha de prés ont été aménagés en un parc qui se divise en six parties : un arboretum (50 espèces), un potager, une roseraie, un jardin à la Française, un verger, un bois et sa mare, entièrement intégrés dans la nature environnante.

Rencontre avec Marieke Klomp Copier

La pyramide du loup à Toucy

Le samedi 20 aout c’est la nuit internationale de la chauve souris. À cette occasion la Pyramide du Loup vous propose différentes animations et ateliers participatifs le samedi 20 Août.

La Pyramide du Loup à Toucy © Radio France - Catherine Marchesin

Venez profiter de cette journée pour en apprendre un peu plus sur la chauve-souris, son comportement et sa biologie.

Rencontre avec Cécile Delmotte Copier

L’Atelier Galerie à Toucy

L'Atelier Galerie est une boutique et galerie d'exposition des métiers d'art. Luminaires, joaillerie, céramiques, sculptures, mobilier en bois et métal, etc. Décoration et utilitaire.

L'atelier galerie à Toucy © Radio France - Catherine Marchesin

Travail sur mesure et réparation. L’association Quartier des Créateurs diffuse le travail des artisans d’art de la région.

Rencontre avec Ale Casanovas Copier

L’église Saint Pierre de Toucy

L'église de Toucy se dresse à l'extrémité nord du promontoire qui domine la ville. Une chapelle du XIIème siècle, "La chapelle des Seigneurs", fut tout ce qui resta des destructions de la guerre de 100 ans.

Eglise Saint Pierre à Toucy © Radio France - Catherine Marchesin

C'est au XVIème siècle que l'église fut reconstruite sur les anciennes fortifications seigneuriales.

Rencontre avec JP Huot, president de l'ass. du vieux Toucy Copier

Collection particulière de vanneries à Dracy

Dans l'ancienne cidrerie de Dracy, Hélène Lawson a rassemblé quelques 350 vanneries, du XVIIIe siècle à nos jours, découvertes au fil de ses séjours et de ses voyages en Asie, en Afrique et au gré des brocantes de nos régions.

Vanneries à Dracy © Radio France - Catherine Marchesin

Elle partage avec ses visiteurs sa passion pour ces humbles objets qui témoignent de la créativité des vanniers du monde.

Visites commentées : du 1er avril au 31 octobre, tous les jours sur rendez-vous.