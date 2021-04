Balade-photo avec un PRO dans les rue de Dijon !

Cet après-midi, on part à l'aventure avec le photographe Frédéric Coignot dans les rues de Dijon. Le temps change, on alterne entre nuages et soleil... Il y a du monde sur les places et on a envie de faire de belles photos... Suivez les conseils d'un pro pour réussir tous vos clichés !

Frédéric Coignot, photographe aux mille et un conseils ! © Radio France - Caroline PAUL

Présentation de Frédéric Coignot, notre prof de photo Copier

La fontaine du Jardin Darcy en mode noir et blanc © Radio France - Caroline PAUL

Travail de reflets sur l'eau de la fontaine Copier

On utilise l'Arche pour capter l'Hôtel de la Cloche en arrière-plan © Radio France - Caroline PAUL

Comment "shooter" la Porte Guillaume ? Copier

Petit détour Place Grangier © Radio France - Caroline PAUL

Surprise en direction de la Place de la République... Copier

Des tracteurs sur les rails du tram, photo insolite ! © Radio France - Caroline PAUL

Le Square des Ducs, un site inspirant Copier

Oser la diagonale ! © Radio France - Caroline PAUL

le "selfie-miroir" ! © Radio France - Caroline PAUL

Place de la Libération, on joue sur les contrastes Copier

On expérimente la technique du "surcadrage" © Radio France - Caroline PAUL

N'hésitez pas à joindre le photographe Frédéric Coignot pour une initiation ou une formation : 20 rue de la Brot à Dijon - contact@fredericcoignot.com et suivez ses aventures dans la région dans son livre Détours insolites en Bourgogne aux Editions Ouest-France.

Détours insolites en Bourgogne de Frédéric Coignot aux éditions Ouest-France