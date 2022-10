Bastia Ville Digitale

Au programme, des ateliers d’initiation aux pratiques numériques, des journées d’immersion aux côtés de professionnels, des débats et bien entendu… Des moments festifs !

Pour les scolaires :

Du lundi 17 au vendredi 21 octobre, sauf mercredi après-midi

Ateliers « DÉCOUVERTE DU NUMÉRIQUE » 7 ateliers d’1h30 seront proposés aux scolaires : design sonore, codage, retouche photographique, fablab, trucage vidéo, robotique et micro-folie. L’objectif est d’initier le jeune public aux possibilités créatives qu’offrent les outils numériques. (Centru Culturale Alb’Oru)

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre

L’Usine à Projets – Mini-Hackathon junior En partenariat avec La Compagnie Générale des Autres. Une journée de réflexion, sous la forme d’un mini-hackathon, est proposée à une quarantaine d’élèves de même niveau, avec pour objectif de trouver des solutions pour améliorer un environnement, que ce soit leur établissement scolaire, leur quartier ou leur ville. (Centru Culturale Alb’Oru)

Pour tous :

Mercredi 19 et samedi 22 octobre à 15h

2 débats-réunions sur les risques et usages d’internet :

L’usage d’internet par les enfants pose souvent question. Au-delà du temps d’écran, les parents sont sensibles à de nouvelles questions relatives aux réseaux sociaux, aux fake news, ainsi qu’à l’avenir professionnel dans ce secteur. Un Conseiller Numérique animera ces deux débats. (Centru Culturale Alb’Oru)

Accès : sur inscription par mail à destination de marie@emaho.fr ou téléphone au 06 70 79 11 69.

Du lundi 17 au vendredi 21 octobre

5 Journées Immersion Découverte :

Dans le cadre du programme de Promotion des métiers et des formations de la filière numérique, co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional. Secteur en développement, qui attire de plus en plus de profils, notamment en reconversion, le numérique est vaste et de nombreuses formations sont désormais disponibles sur le territoire. Les métiers de graphiste, d’infographiste d’effets visuels numériques, de community manager, de développeur web et du NoCode seront présentés, avec la possibilité pour les participants de s’exercer au travers d’un cas pratique.

Samedi 22 octobre de 19h à 1h

ARENA SOCIAL CLUB

Une programmation pointue - Valediction, Fabio, Order from noise, Piero Geiger, Final B2B2B - est proposée pour cette soirée de clôture de Bastia Ville Digitale. Comme chaque année, rendez-vous est pris aux Jardins Suspendus du Musée de Bastia pour un moment très festif !

La restauration est orchestrée par I Fuletti, tandis que le bar sera géré par la brasserie Ribella.

Public : ouvert à toutes et à tous. Entrée : 10 €. Lieu : Jardins suspendus du Musée de Bastia.

Billetterie en ligne : my.weezevent.com/arena-social-club