BD À BASTIA 2021

Du 16 au 19 septembre - Expositions jusqu'au 16 octobre

En 2021, BD à Bastia s’adapte une fois de plus au contexte de crise sanitaire. La période historique des Rencontres de la Bande Dessinée et de l’Illustration, le début du printemps, s’est muée en la fin d’été. Qu’importe, la volonté de présenter la création des auteurs et autrices invités ne tarit pas, l’obstination à réunir les publics durant quatre jours de rencontres nourrit la constance de notre action.

Les dix expositions, les onze rencontres, le space opera sérigraphié Cosmolitude 2021, la lecture dessinée The Till Show, les ateliers et visites commentées représenteront un précieux espace-temps commun quatre jours durant, à partager avec les auteurs et autrices qui voyageront vers nous pour notre plus grand bonheur.

Ces temps de découverte et d’échange s’articuleront tout d’abord autour de l’architecture avec la grande exposition collective Le 1er dans le 9e (arts): l’archi entre les cases. Celle-ci rassemblera les dessins originaux d’une dizaine d’albums et permettra de mettre en lumière cette discipline fondamentale de manière vivante et ludique grâce à une scénographie sur mesure.

Les expositions monographiques montreront des univers extrêmement variés : des personnages composites de Marion Fayolle dans l’exposition Jouer des corps aux grandioses paysages chinois de Guillaume Trouillard pour Les Quatre détours de Song Jiang, de l’odyssée spatiale de Yann Le Borne avec Cosmolitude 2021 au parcours de Stanley Greene, photoreporter mondialement reconnu.

La jeunesse est toujours au cœur de nos préoccupations, des expositions BD et illustration ouvriront des espaces merveilleux tout en abordant des thèmes adaptés aux plus jeunes: le Voyage à travers la jungle de Jim Curious par Matthias Picard, Le Temps des Mitaines d’Anne Montel et Loïc Clément, les Voyages Oniriques de Simone Rea et bien entendu les Espiègleries de Gaëtan Dorémus constitueront de multiples terrains de jeu et d’imagination.

Enfin, la sélection Prix des lycéens propose un panorama divers de la création actuelle pour une première approche éclectique de la bande dessinée avec Jean Harambat, Cy et Nadia Nakhlé.