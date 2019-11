Bientôt le village de Noël dans le centre ville de Ballan-Miré

Rendez-vous cette année le 30 novembre et 1er décembre pour vivre l'ambiance de Noël

Ballan-Miré, France

​Ballan-Miré va encore une fois vivre aux couleurs de l'hiver avec un weekend riche en idées cadeaux et animations familiales. La féerie de Noël sera au rendez-vous avec des spectacles de qualité, des déambulations, et des animations pour petits et grands.

Les festivités au programme de cette nouvelle édition :

- Un marché artisanal et gourmand où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour faire de ce Noël une réussite : idées cadeaux, décorations, recettes, produits du terroir…

- Deux jours de spectacles pour s’émerveiller et s’émouvoir au travers des chalets, des décorations lumineuses et des créations uniques pour une immersion totale dans l’esprit de Noël !​A découvrir également :

Mais aussi : Des spectacles familiaux et féeriques, le chalet du Père Noël. L’occasion de faire une photo souvenir avec le Père-Noël, l’atelier lettre au Père-Noël, des chalets gourmands (miel, foie gras, vin...), des exposants et une buvette et petite restauration avec notamment du vin chaud maison.​

Un événement organisé par la Ville de Ballan-Miré en partenariat avec la MJC