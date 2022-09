Bluffante, déroutante, ne loupez pas l'incroyable Zatanna au Théâtre de l'Alphabet de Nice bientôt

Zatanna, l'unique femme transgenre mentaliste et magicienne de France, vous fait embarquer à Scotland Yard au bureau des affaires temporelles. Un spectacle qui a été salué lors du dernier Festival d'Avignon et joué au Théâtre de l'Alphabet, rue Delille à Nice.

Zatanna a démarré la magie à Punta Cana. Elle a progressé au contact de magiciens expérimentés. Puis, elle a commencé une carrière de coach de ski nautique professionnelle et est devenue skieuse de haut niveau (championne de France 2001, championne d’Australie 2008, médaille de bronze championnat du monde 2005...).

Et puis, elle est revenue à plein temps à la magie et au mentalisme pour mieux étonner et divertir aux quatre coins du monde : en Chine, au Japon, en Malaisie, en Italie, au Portugal ou encore en Grèce. Depuis quelques années, elle s'amuse sur la Côte d'Azur, là où elle vit.

L'unique femme transgenre magicienne et mentaliste de France

Les femmes en magie et mentalisme sont rares, et ce qui est encore plus rare c'est que Zatanna est l'unique femme transgenre magicienne et mentaliste professionnelle en France.

Côté spectacle, c'est pas Gérard Majax (!)... On se rapproche plutôt de Patrick Jane dans la série Mentalist.

Zatanna explique à France Bleu Azur ce qu'est le mentalisme. Pas si éloigné de la série Mentalist (coucou Patrick Jane) Copier

Un nouveau spectacle salué à Avignon

Aux frontières de la Transcendance vous embarque auprès de Scotland Yard, au bureau des affaires temporelles. Zatanna sera votre guide, dans des histoires à bord du Titanic, dans un hôtel des années 50 où il y a eu une arnaque... Vous allez, pendant ce spectacle interactif, tester vos capacités intuitives et sensorielles et aider Zatanna à retrouver les coupables et à résoudre les enquêtes.

Zatanna, Aux frontières de la Transcendance au Théâtre de l'Alphabet à Nice

samedi 1er octobre, vendredi 4 novembre à 20h et dimanche 11 décembre à 16h30.