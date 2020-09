Bourvil 50ans déjà: l'exposition à Hautot-sur-mer

Du 21 au 30 septembre, les associations "Les amis de Bourvil", "Les amys du vieux Dieppe" et "Association philatelique de Dieppe" proposent une exposition Bourvil 50 ans déjà à l'espace de la mer, hameau de Pourville, à Hautot-sur-Mer. Entrée gratuite tous les jours 10/12h - 14h/18h.

A noter: mercredi 23 septembre 2020 , sortie du timbre anniversaire, projection du film "Bourvil, un homme vrai" de Frédéric Zamochnikoff à 17h, conférence chantée à 18h30

Samedi 26 septembre à 14h et 18h projection du film "Bourvil, un homme vrai" et conférence chantée à 20h30

Bourvil 50 ans déjà - timbre souvenir