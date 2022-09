C'est confirmé : la chanteuse Marie-Flore en concert à Nice au Stockfish

Le Stockfish, fait sa rentrée samedi 3 septembre avec un double plateau électro de haute qualité. A cette occasion, on va aussi dévoiler la programmation jusqu'en décembre de celle que l'on surnomme "la plus petite des grandes salles". On nous a déjà confirmé le nom de Marie-Flore.