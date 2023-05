Caen : La carrière de Beaulieu ouvre au public ce 25 Mai

Ouvrir la carrière aux Caennais, "c'est comme une évidence" pour Nadège Orange, médiatrice de l'architecture et du patrimoine à Caen. "Quand on a ouvert les inscriptions pour les premières visites, plus de 1200 mails sont arrivés dans ma boîte !" Un engouement qui s'avère frustrant pour de nombreux visiteurs, car sur les visites programmées, le nombre de personnes pouvant être accueilli n'est que de 17 personnes de plus de 12 ans par groupe : "C'est une question de sécurité, on n'a pas une centaine de casque et on est que deux encadrants à pouvoir faire la visite et le serre file pour que personne ne se perde involontairement ou volontairement (rires)."

ⓘ Publicité

C'est également pour cette raison que les dates des 8 prochaines visites sont établies précisément (vous pouvez les retrouver sur ce site , 4 sont programmées le 9 Juin, 2 le 15 juin et 2 le 26 Août). "On a aussi des contraintes temporelles en ne pouvant organiser des visites qu'entre Mai et Août, car des chauves souris s'installent pour le reste de l'année."

Des travaux au coût "raisonnable"

Les travaux ont permis de consolider 15 des 21 hectares de la carrière, et de rendre visitable 2 d'entre eux. Ces derniers ont été réalisé par le pôle carrière de Caen, et la voirie pour le rendement au sol. "Quand on a des compétences dans une mairie, autant les utiliser plutôt que de faire appel à une entreprise privée !" sourit Patrick Nickolle, adjoint au Maire de Caen. Au total, les différents travaux et aménagements ont coûté 300 000 €. Une somme très raisonnable pour les élus.

Le chemin des agents de la voirie se faufile entre les piliers de calcaire © Radio France - Lucas Métairie

Dans cette carrière dont les parois en pierre de Caen semblent marbrés, la température est de 12 degrés, et l'humidité est importante. "Avant que le chemin soit créé, on devait venir en bottes !" sourie Nadège Orange.

Un site historique

Un site à l'histoire importante pour la ville de Caen. "La pierre de Caen était déjà extraite à l'Antiquité, on a des preuves à Vieux la Romaine par exemple." explique Frédéric Coyer, responsable du pôle carrière de Caen. Une extraction qui avait lieu la plupart du temps à ciel ouvert, notamment pour la pierre qui a servi à la fabrication du château, jusqu'à la découverte de la carrière de Beaulieu estimée entre le XIIe et le XVe siècle. "Ils se sont aperçus qu'ils avaient un magnifique gisement avec peu de failles naturelles. Alors ils y sont allé gaiement et ont extrait 70 à 75% du calcaire en souterrain sur le territoire Caennais."

Une histoire qui se prolonge pendant les bombardement de juin 1944, quand une cinquantaine d'habitants de la Maladrerie se réfugie dans la carrière. "Les combats étaient terrible en surface et ils vivaient dans un endroit très sombre, humide, éclairés à la lampe à pétrole..." rappelle Frédéric Coyer. Le lien avec la seconde guerre mondiale même dans le travail de mémoire ; en 1986, la carrière est rouverte pour la construction du mémorial de Caen. Les débris des bombardements qui n'ont pas pu être identifiés sont d'ailleurs exposés dans la carrière.tairie

Débris des bombardements © Radio France - Lucas Métairie

La carrière, un lieu de vie

Un site qui a aussi accueilli la petite histoire dans la grande. Dans les 21 hectares, un croisement entre deux galeries appelé "le carrefour des cœurs" a été le lieu de vie de plusieurs jeunes Caennais. "Quand l'activité a été arrêté, beaucoup de puits sont restés ouverts. C'est devenu un terrain de jeu pour les enfants et les adolescents du coin, mais aussi pour de jeunes amoureux qui venaient s'y retrouver." s'amuse Frédéric Coyer

Un des nombreux puits donnant accès à la carrière © Radio France - Lucas Métairie

Si la prochaine visite du 25 Mai est déjà complète, les réservations pour les suivantes ouvrent le 15 Mai sur le site de l'office de tourisme de Caen la mer .

Lucas Métairie