Caesarodunum, l'événement de ce week-end à Tours.

Samedi et dimanche, de 10h30 à 19h00, sur le site de l’Abbaye de Marmoutier, vous pourrez découvrir comment on vivait en cette période de l’Antiquité. Pendant les 2 jours vous pourrez assister à des ateliers de tissage, de cuisine ou encore de frappe de monnaies.

Vous pourrez aussi vous initier au tir de scorpio, redoutable « machine de guerre » des légions romaines, et en savoir beaucoup plus sur l’équipement des soldats et des gladiateurs.

Pendant les 2 jours vous pourrez aussi vous restaurer à la taverne gallo-romaine et aussi assister à de grandes batailles entre Romains et Germains.

Des nouveautés sur le site, vous attendent pendant les 2 jours, avec 2 nouveaux campements qui seront reconstitués par les compagnies Taifai et Civitas Turonorum . Il y aura aussi de nouveaux ateliers autour de l’archerie romaine, un spectacle théâtral « les facéties de Faune » Dieu de la nature sauvage et aussi une démonstration d’ Haspartum (ancêtre du rugby) .

Plusieurs solutions pour vous rendre sur le site de l’événement :

À PIED OU À VÉLO : profitez de votre venue pour longer la Loire sur un tronçon nouvellement balisé ! Parking vélo sur site.

EN BUS : ligne 53 et 54, arrêt Marmoutier, fréquence renforcée, horaires : filbleu.fr

EN VOITURE : trois parkings à votre disposition sur site et le parking Saint-Radegonde. Places limitées.

Le tarif : 10 €, réduit : 6 €, gratuit : – de 18 ans

Vous pouvez réserver vos places : ici .