Canosphère, l'évasion durable en Périgord

Canosphère, une société de location de canoës, kayaks et vélos à Cénac et saint Julien qui respecte la rivière Espérance en partageant la richesse de la vallée dans le respect de la nature et de l'humain.

Dordogne, France

L'activité canoë, kayak et vélo proposée par la CanoSphère est l'une des 10 animations nominées aux Trophées du Tourisme et de l'Innovation 2019 par l'équipe de France Bleu Périgord. C'est à vous de voter jusqu'au 13 octobre et d'élire votre site touristique préféré de Dordogne.

Balades en canoë, kayak et vélo avec la CanoSphère

La CanoSphère est un projet de partage et une société de locations qui offre à la fois des randonnées sur la rivière en canoës, kayaks et vélos sur les chemins mais aussi une programmation culturelle dans sa guinguette avec une terrasse gourmande au bord de l’eau. Ce projet porte aussi l’engagement citoyen de 4 gars du pays qui souhaitent partager la richesse de notre vallée dans le respect de la nature et de l’humain. Ils se sont donnés 2 missions : participer à la qualité du séjour en Périgord et penser leur entreprise comme un levier d’action citoyenne. Ils consacrent 1% de leur chiffre d’affaires à des actions de protection de l’environnement et 100% de leur électricité est verte.

Fabrice Placet , associé de canosphère

Canosphère vous propose des balades en canoës pour découvrir châteaux, villages à flanc de falaises et nature sauvage. La descente libre est accessible à tous (5 parcours) avec possibilité de randonnée sur plusieurs jours, en solo, entre amis ou en famille. La remontée en bus est gratuite.

Canosphère à Cénac-et-St-Julien Téléphone : 05 53 29 99 69