Carnaval de Dunkerque : toutes les dates des bals et des bandes 2023

Du 7 janvier au 16 avril 2023, la région de Dunkerque vibre au son des bals et des bandes qui font le carnaval de Dunkerque. Trois mois durant lesquels les Dunkerquois et les expatriés se retrouvent pour un grand moment de convivialité et de fête.