Carte blanche de Laurence Bergmiller à la Choucrouterie

Sam 12 septembre - 20h30 - COMPLET

En raison d'une jauge réduite, représentation supplémentaire

le Dim 13 septembre - 18h00

Initialement programmé le 24 mars dernier, ce spectacle porté par Laurence Bergmiller au chant et à la comédie et accompagnée par Michèle Mehn, Marc Flottau, Guy Lafuente, Nicolas Morell, Sébastien et Thomas Lafuente retrouve enfin la grande salle de la Chouc'.

Joli patchwork tissé de musiques, d'humour et d'émotions...

En plus, à la Chouc', si vous avez oublié, ils ont des masques, du gel hydroalcoolique (Schnaps de préférence) et ils respectent la distanciation sociale = pas 2 personnes sur le même siège !!!)

Réservations par téléphone : 03 88 36 07 28