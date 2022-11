Carte des marchés de Noël 2022 en Auvergne

Décorations, produits locaux et artisanaux, faites le plein de cadeaux sur les marchés de Noël auvergnats

les marchés de Noël en Auvergne

Inscrivez le marché de Noël de votre commune

Le marché de Noël de votre commune n'apparait pas sur notre carte, faites le connaitre à toute l'Auvergne, en l'inscrivant via le formulaire suivant.

Le marché de Noël de Clermont-Ferrand du 25 novembre au 24 décembre 2022

Depuis plus de 30 ans, il vous accompagne dans la préparation des fêtes. Animations, idées cadeaux, restauration et présence du Père Noël, vous avez un mois pour découvrir les 65 chalets réunis place de la Victoire.

Rendez vous les lundis de 14h à 20h et tous les autres jours de 10h30 à 20h. Vendredi et samedi nocturne jusqu’à 22h. Le vendredi 25 novembre de 17h à 22h et le samedi 24 décembre de 10h30 à 17h.

