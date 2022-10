CARTE - Halloween 2022 : vos idées de sorties en Moselle

Pour fêter Halloween en Moselle, retrouvez toutes les soirées de l'horreur, contes ou spectacles à frémir, maisons hantées et toutes les animations organisées à côté de chez vous. Pour les petits monstres ou les plus grands, enfilez vos costumes et c'est parti pour le grand frisson 👻

Trouvez votre animation terrifiante près de chez vous ! France Bleu Lorraine vous propose quelques idées pour fêter Halloween en Moselle, pour le 31 octobre évidemment mais aussi pendant les vacances scolaires : Pour vous mettre dans l'ambiance Tremblez en écoutant Bêtes et sorcières , une série de contes d'Halloween proposés par Moselle Attractivité et France Bleu Lorraine

proposés par Moselle Attractivité et France Bleu Lorraine Partagez votre recette horrifique et remportez vos entrées pour vivre Walloween... à Walygator évidemment !

et remportez vos entrées pour vivre Walloween... à Walygator évidemment ! Frissonnez avec nos émissions spéciales Halloween : La Marmite des Sciences tous les matins à 10h15 ou comment la science influence notre gastronomie, Les P'tits Mosellans répondent sans langue de bois chaque matin à 7h38 à des questions en lien avec Halloween, Ça grouille sur France Bleu Lorraine à 8h27 (des histoires de bébêtes du Parc Ste Croix)... À lire aussi ECOUTEZ - Bêtes et sorcières, une série de contes d'Halloween C'est Walloween

Zombies, loups garous, vampires et autres monstruosités, comme chaque année, le Parc Walygator de Maizières-les-Metz se met aux couleurs d'Halloween ! Projet zombie, manoir hanté, animations de rue et deux soirées mortelles: rendez-vous à Walygator du 15 octobre au 6 novembre. 🎁 Écoutez France Bleu Lorraine ou participez à notre grand concours de recettes pour gagner vos places ! Aux origines d’Halloween Comme à chaque saison, le parc Ste Croix à Rhodes s'adapte parfaitement aux couleurs d'Halloween ! Sainte-Croix, c’est l’assurance de passer un Halloween idéal en famille : décoration de l’espace Nouveau Monde, expositions de courges, parades nocturnes, spots photos concours de citrouilles, ateliers maquillages, jeu de piste et plusieurs spectacles (dont le fameux Bêtes et Sorcières)… Profitez-en jusqu'au 6 novembre. 🎁 Écoutez France Bleu Lorraine pour gagner vos invitations (eh oui, encore !) L'antre de la sorcière

Oserez-vous découvrir le cimetière entièrement reconstitué du Château de Malbrouck dans une ambiance sombre mais fascinante ? La sorcière des lieux vous invite aux festivités du 28 au 30 octobre : cinéma, spectacles de feu, ateliers de maquillage, chasses au trésor...