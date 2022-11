CARTE - Vos marchés de Noël en Moselle avec France Bleu Lorraine

La Magie des Marchés de Noël ✨

Ils ont pris leur place un peu partout en Moselle : les chalets en bois et décors féériques emplis de produits artisanaux et gourmands à ne plus savoir où regarder ! Il y en a forcément un près de chez vous... Profitez ainsi de votre instant de féérie !

Pour beaucoup labellisés Noëls de Moselle , France Bleu Lorraine a sélectionné pour vous quelques uns des plus inoubliables.

Lumières d'Europe, les marchés enchantés de Metz

Du 18 novembre au 24 décembre

Troisième plus beau d'Europe, le Marché de Noël de Metz c'est 5 places enchantées, plus de 120 chalets à découvrir pour 37 jours de magie de Noël. À ne pas manquer cette année : le City Skyliner pour vous faire toucher les étoiles à 72m de hauteur, la parenthèse féérique du Sentier des Lanternes ou encore les visites guidées insolites et inédites de Noël.

---> Un programme à retrouver sur le site d'Inspire Metz.

Le Village du Père Noël à Sierck-les-Bains

Du 26 novembre au 18 décembre

Jeu de piste, marché médiéval, concours de spritz, concerts, spectacles, contes & ateliers, sans oublier bien sûr le Père Noël en personne. Depuis 2012, plus de 125 000 personnes ont déjà arpentées les rues de ce village si singulier : et si vous étiez le prochain ou la prochaine ?

---> Tout le programme sur le site de Sierck-les-Bains.

Retrouvez France Bleu Lorraine samedi 10 décembre pour une émission en direct entre 17h et 20h depuis le Village du Père Noël 🎅

Plaisir et gourmandises à Forbach

Du 26 novembre au 23 décembre

Marché de Noël gourmand, Sentier des Lanternes, grand jeu de pistes, courses des Pères et Mères Noël, concours de biscuits de Noël, ateliers culinaires & créatifs, concerts et spectacles : la ville de Forbach attend tous les gourmands et ....

---> Programme complet sur le site de la Ville de Forbach.

Créations & Artisanat à Montigny-les-Metz

Les 25, 26 et 27 novembre

Plus de 100 exposants présents lors de ce week-end qui ne manqueront pas de vous donner de belles idées de cadeaux locaux pour vos proches. Entre les ateliers et les animations, vous risquez aussi de voir passer le Père Noël aux abords du marché...

--->Plus d'infos dans notre article dédié.

Noël au Moulin de Buding

Les 3 dimanches de décembre

Animations, spectacles, féérie et artisanat dans un lieu plus que propice à l'émerveillement. Et comme point d'orgue : un grand marché de Noël est attendu le dimanche 18 décembre.

--> Le programme des festivités est visible sur le site de l'Arc Mosellan.

Thionville fête Noël en grand !

Du 25 novembre au 31 décembre

Village gourmand ou des enfants, marchés des métiers d'art mais aussi de l'artisanat local, mais aussi des animations, expositions et concours : la Ville de Thionville vous en met plein les yeux.

--> Toutes les festivités sont à découvrir sur le site de la Ville.