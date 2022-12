Casse-Noisette avec des marionnettes (et gratuit) à La Brigue

Comment Casse-Noisette est devenu Casse-Noisette ? La réponse se situe dans un monde étrange où rêve, réalité et folie se côtoient sans cesse. Et dans lequel on vous propose d'entrer.

Des marionnettes nous racontent la VRAIE histoire de Casse-Noisette

Dans cette représentation, des marionnettes nous disent la vérité et nous font entrer dans le vrai esprit de Noël. Un spectacle familial pour les petits de la vallée, organisé par le Foyer Rural de Tende et de La Brigue, proposé gratuitement.

