Catherine Ceylac vient avec Chantal Ladesou pour une conversation intime lundi 14 novembre à Nice

Une fois par mois, le Théâtre national de Nice (TNN) accueille un artiste pour qu'il se confie à Catherine Ceylac. On peut voir en direct ces Conversations intimes se dérouler sous nos yeux. L'artiste se confie sur sa vie privée, mais surtout sur les ficelles, les trucs ou tracs de son métier.

Une heure où l'artiste ouvre porte et cœur

Pendant une heure Catherine Ceylac, l'animatrice de Thé ou café - émission culte de France 2 arrêtée depuis trois ans-, converse, discute, interroge. La Bretonne met à l'aise (Breizh) ses invités.

Au vu du succès de ce dispositif mis en place avec le TNN, la saison 2 a débuté il y a un mois. Avec Pierre Arditi. Chantal Ladesou, elle, joue le jeu lundi 14 novembre.

Actrice et humoriste incontournable, elle a su partager avec nous tous des moments entre plateau de télé et plateau de théâtre.

L'affiche du rendez-vous avec Chantal Ladesou - TNN

Peut-on écouter les Conversations intimes précédentes?

C'est vraiment la très bonne idée du TNN. Si on loupe, si on ne peut pas venir, si on ose pas, si il n'y a plus de places (la réservation est conseillée)... toutes les conversations intimes sont dispos ensuite sur internet, via un podcast écoutable ICI . On peut y retrouver les précédentes conversations comme celle avec Ariane Ascaride, Jacques Weber, Carole Bouquet, Francis Huster ou encore la Niçoise Michèle Laroque.

Le prochain invité, au mois de décembre est Claude Lelouch.

Lundi 14 novembre à La Cuisine, Nice à 19h30 Tarif 10 € Plus d'infos