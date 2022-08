Ce festival improbable qui va ouvrir la nouvelle saison de l'Opéra à Nice samedi

Indisponible, sold-out, ... inutile d'essayer de rejoindre cette initiative complètement décalée de l'Opéra de Nice qui invite les Azuréens à une soirée d'ouverture de saison samedi 3 septembre, au son de plusieurs groupes de métal, dont les Tambours du Bronx ou le groupe maralpin Heart Attack.

La rencontre qui a tout déclenché

C'est d'ailleurs avec ce groupe que l'histoire de ce projet un peu barré a débuté. "C'est venu d'une rencontre pendant le confinement avec Heart Attack qui prenait contact avec nous pour envisager de tourner le clip de Winds of Judgment à l'Opéra. J'ai vu le résultat et j'ai invité le groupe à collaborer avec moi et qu'ensemble on lance quelque chose", explique Bertrand Rossi le directeur de l'Opéra Niçois.

Une soirée complète alors...

Face à ce succès, l’Opéra de Nice organise un before à partir de 16 h sur le parvis. Rue Saint-François de Paule. C’est gratuit avec du rock 100 % Niçois. Et si on est pas à Nice ? Le before est retransmis sur le réseau Twitch.