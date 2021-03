Chaque année, depuis maintenant vingt-six ans, le week-end de Pâques se déroule, au Château de la Bourdaisière, la Fête des Plantes et du Printemps.

Ce week-end en Touraine, on fête les plantes et le printemps à Montlouis

La Fête des plantes et du printemps en Touraine, au Château de la Bourdaisière

C'est un rendez-vous qui marque le début de la saison en Touraine, et auquel de nombreux visiteur sont attaché, qu'ils aient la main verte, ou pour une simple ballade dans le cadre enchanteur du parc du Château de la Bourdaisière, à Montlouis.

La 26ème Edition de la Fête des Plantes et du Printemps aura donc bien lieu ! Ouf !

Cette année encore, de nombreux exposants proposeront aux amateurs de jardin, des graines, des plantes et leurs collections végétales, mais aussi de l'outillage, du mobilier et de la décoration de jardin.

Exceptionnellement, en raison de la présence de « l’influenza aviaire », il n'y aura pas vente de volailles cette année.

Le Château de la Bourdaisière y proposera en revanche ses fameux plants de tomates issus du Conservatoire national de la Tomate de la Bourdaisière.

La troisième plus importante de France !

Ce succès qui ne cesse de croître tant en nombre d’exposants que de visiteurs, ainsi que les animations toujours plus créatives et plébiscitées par le public, ont propulsé La Fête des Plantes et du Printemps de La Bourdaisière à la troisième place au niveau national des manifestations autour des plantes en terme de fréquentation.

A l’heure du déjeuner, les visiteurs auront la possibilité de se restaurer à la buvette, tout en respectant les gestes barrières en vigueur.

A noter enfin, que suite aux dernières directives préfectorales, la chasse aux œufs est annulée pour cette édition 2021.

Le port du masque est obligatoire pour tous à partir de 6 ans.

Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale demandé.

