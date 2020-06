Envie de fraîcheur, d'activités nautiques, de plage, de terrasses, de bons petits restos, de balades vertes ? Direction les Vosges avec la découverte du magnifique lac de Gérardmer et sa petite ville accueillante !

Cet été, prenez la direction de Gérardmer et son lac dans les Vosges

Gérardmer, petite ville nichée au coeur des Vosges à 675 m d'altitude, vous accueille pour un été farniente ou sportif. Elle se trouve en bordure du grand lac naturel portant le même nom, situé à proximité des lacs de Longemer et Retournemer.

"La perle des Vosges", -elle doit ce surnom au frère de Victor Hugo-, propose de nombreuses activités, dans tous les domaines, durant tout l'été.

Pour les marcheurs : c'est l'occasion de faire des randonnées dans les forêts et massifs environnants, des balades autour du lac, des parcours de trail tous niveaux, des initiations à la marche nordique, vous laisser guidez à la découverte des plantes, des chamois, découvrir le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, etc...

Pour randonner, le massif des Vosges autour de Gérardmer - communication@gerardmer.net

Pour les plus sportifs : pêche, VTT, cyclotourisme, parcours sportifs, et bien sûr les activités nautiques sur le lac, kayak, voile, planche à voile, pédalo, chaloupe, etc...

Sans oublier la détente : avec des espaces bien-être, la piscine, les baignades dans le lac avec sa plage, les terrasses, les restaurants, le cinéma, la découverte de l'artisanat local, etc...

Le centre ville de Gérardmer - communication@gerardmer.net

Il y en a pour tous les goûts à Gérardmer ! Venez passer une journée, un weekend ou plus si affinités, au bord du lac et profitez à fond de l'air de la montagne et de ses merveilleux paysages.

Le lac de Gérardmer, niché au creux des Vosges - communication@gerardmer.net

