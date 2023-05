Cette année, France Bleu Belfort Montbéliard met les bouchées double pour le FIMU

Le Canada ouvrira le bal des concerts sur la Scène Bleu

Rendez-vous pour le 1er concert de la scène Bleu dès vendredi 26 mai 18h00. Une programmation variée et spécialement sélectionnée par France Bleu vous y attend et pour vous aider à patienter, en voici un petit aperçu :

Poligone - Ama (Clip Officiel)

Leave the door open - Tom Rochet [Full Band Cover]

* Programme scène Bleu

La nouveauté de cette année se trouve à L'Atria

Votre radio aura le plaisir de vous faire vivre le FIMU depuis L'Atria. Vous y trouverez l'équipe France Bleu Belfort Montbéliard pour des émissions en direct, des invités et des showcases.

Découvrez l'envers du décor et profitez de petits concerts dans une ambiance plus intimiste dont voici le programme .

Cette année, avec France Bleu Belfort Montbéliard, c'est 2 fois plus de concerts, et surtout l'occasion de vous retrouver et vous faire partager un moment d'antenne en direct.

Rendez-vous vendredi 26 dès 16H30, à l'Atria, pour le 1er plateau radio en direct où nous recevrons le parrain du FIMU : Emile Bilodeau et ses invités. Plongez dans la tradition des chansonniers québécois grâce à ce chanteur folk et son bel accent musical du Québec.

Émile Bilodeau - Royauté [vidéoclip officiel]

Les rendez-vous France Bleu Belfort Montbéliard en direct de L'Atria c'est :

Vendredi de 16h00 à 19h00

Samedi et Dimanche de 15h00 à 19h00

" Allo et à la r'voyure ! "