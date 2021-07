C'est un petit morceau de Péru au coeur de l'Yonne. Le restaurant Casa Pérou à ouvert à Saint Julien du Sault. Pour le chef, c'est un pas de plus vers son rêve: faire découvrir la cuisine péruvienne aux français.

Céviche et pisco, le seul restaurant péruvien de Bourgogne a ouvert ses portes.

Si on connait bien le poisson cru de la cuisine péruvienne, le chef Lous Ramirez prépare aussi de la viande sauté

Il y a bien sûr le ceviche, mais aussi le Pisco, l'alcool traditionnel péruvien à base de raisin et le filet mignon sauté au soja. Dans la cuisine toute neuve de Lous Ramirez, c'est toute la gastronomie péruvienne qui se prépare. En salle, on découvre des plats peu communs, la cuisine péruvienne est peut connue en France, et le restaurant de Lous Ramirez est le seul de Bourgogne à en faire sa spécialité.

"Le maire m'a proposé ce local."

C'est grâce à un ami qui vit à Saint-Julien du Sault depuis une trentaine d'années, qu'il a pu le rencontrer le maire et saisir l'opportunité de s'installer ici. "Je suis venu ici, je me souviens, c'était un dimanche, et le maire m'a proposé ce local. À l'époque ce n'était pas un restaurant encore mais j'ai dit oui."

Le ceviche est un plat de poisson cru, cuit grâce à l'acidité des citrons verts. © Radio France - Célia Gueuti

Pour son ouverture, le 15 juillet, c'est toute la ville qui avait été invitée. La ville de Saint-Julien du Sault a même vu les choses en grand. Danses traditionnelles ou plus récentes, costumes... Promperu France et la troupe Americana Andina avaient été invités pour animer la journée.

Un accueil qui a été le bienvenu pour Lous Ramirez. Arrivé en France il y a trois ans, il a fermé ses trois restaurants au Pérou pour suivre son rêve. "Pour un cuisinier, la France et sa gastronomie c'est le top, Dit-il avec des étoiles dans les yeux. Alors moi aussi je voulais faire découvrir la cuisine de mon pays en France."

Il est venu avec sa femme et sa fille, avec lesquelles il tient le restaurant. "Je suis fière de mon père, au Pérou il disait déjà qu'il voulait un restaurant en France, raconte sa fille Adriana, qui est serveuse dans le restaurant. Maintenant il l'a et nous l'avons accompagné tout le long du chemin." Apprendre la langue, comprendre l'administration, trouver un lieu, le chemin n'a pas été simple pour le péruvien et sa famille. Il est heureux aujourd'hui d'avoir posé ses bagages à Saint-Julien du Sault. "Je sais que c'est le début d'un beau chemin."