La septième édition de La nuit du bloc et du cirque étudiante c'est ce soir, jeudi 16 janvier. Rendez-vous à 18h30 au gymnase Hilaire de Chardonnet à Châlon-sur-Saône.

Châlon-sur-Saône : une nuit d'escalade et de cirque spéciale étudiante ce jeudi soir

Retrouvez près de 100 blocs d'escalade pour débutants et confirmés

Chalon-sur-Saône, France

Au programme ce soir : près de 100 blocs d'escalade pour débutants et confirmés, de la slack-line, mais aussi des ateliers de jonglerie, des défis et des surprises pour tous les étudiants !

Rendez-vous à 18h30 au gymnase Hilaire de Chardonnet à Châlon-sur-Saône, pour vivre la septième édition de La nuit du bloc et du cirque étudiante.

Pour le côté festif de la soirée, un concert du groupe Nola Kollectiv' Brass Band et un restauration sur place (sandwichs et boissons). Comptez 3€ l'entrée, et un sac offert pour les 100 premiers inscrits.

La pré-inscription n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé par l'Association Sportive de l'Université de Bourgogne, organisateur de la soirée. Toutes les informations et les inscriptions à retrouver sur le site internet de l'association.