Chambray-lès-Tours : 8 nouvelles courses de trot ce dimanche 14 mai à l'hippodrome

L’hippodrome de Chambray-lès-Tours accueille 8 nouvelles courses de Trot ce dimanche 14 mai. Il s'agit de la 2ème session de courses après l'ouverture de la saison le 16 avril dernier qui a rassemblé 3.000 spectateurs.

L’hippodrome de Chambray ouvrira ses portes dès 11h30. Vous pourrez vous restaurer ou pique-niquer sur place, en attendant le premier départ à 14 heures. A 15 heures, une visite guidée vous permettra de découvrir les coulisses de l’hippodrome : pistes, boxes, rencontre avec les professionnels…

Par ailleurs, les enfants ne sont pas oubliés avec des animations gratuites telles que ballons, structure gonflable…

De nombreuses animations sont prévues, avec deux stands :

- Le premier, consacré aux métiers du cheval, sera l’occasion pour les jeunes de rencontrer l’École des Courses Hippiques AFASEC(Association de Formation et d’Action Sociale des Écuries de Courses) qui est l’organisme de formation de référence aux métiers des courses hippiques et de l’élevage en France. Accessibles dès l’âge de 14 ans, ces formations forment principalement les apprenants aux métiers de cavalier d’entraînement professionnel et lad jockey – lad driver.

- Le second stand, nommé Race & Care, sera destiné à mettre en avant le bien-être animal. Le mouvement national Race and Care met en œuvre les meilleures conditions et les meilleurs traitements possibles pour les chevaux. Une course portera le nom « Race & Care ».

Le programme :

- 11h30 : ouverture de l'hippodrome

- Déjeuner champêtre : pique-nique, snack et restaurant

- 14h00 : début des courses et des animations

- 15h00 : visite guidée

- Stand dédié aux métiers du cheval

- Animations surprises pour les petits et les grands

Entrée : 6 euros parking et programme inclus - Gratuit pour les moins de 18 ans